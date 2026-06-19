Datum der Anmeldung:
11.06.2026
Aktenzeichen:
B3-72/26
Unternehmen:
Luxinva S.A. Luxemburg (ADIA), CPP Investment Holdings Inc., Toronto/Kanada; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Resphighi (Recordati) von CVC Capital Partners Fund
Produktmärkte:
Arzneimittelwirkstoffe, Investitionskapital für Pharmaunternehmen, Medikamente( API FDP)
11.06.2026
Aktenzeichen:
B3-72/26
Unternehmen:
Luxinva S.A. Luxemburg (ADIA), CPP Investment Holdings Inc., Toronto/Kanada; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Resphighi (Recordati) von CVC Capital Partners Fund
Produktmärkte:
Arzneimittelwirkstoffe, Investitionskapital für Pharmaunternehmen, Medikamente( API FDP)
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