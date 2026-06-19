Datum der Anmeldung:
11.06.2026
Aktenzeichen:
B5-64/26
Unternehmen:
Altaris / Analogic / Leidos Erwerb der Kontrolle über den Geschäftsbereich 'Security, Enterprise, Solutions' (SES) und 'General Automation'
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen, Explosive Detection Systems (EDS), Gepäckscanner auf Basis von Röntgentechnologie und Computertomographie (CT), Personenscanner auf Basis von Röntgentechnologie und Computertomographie (CT)
11.06.2026
Aktenzeichen:
B5-64/26
Unternehmen:
Altaris / Analogic / Leidos Erwerb der Kontrolle über den Geschäftsbereich 'Security, Enterprise, Solutions' (SES) und 'General Automation'
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen, Explosive Detection Systems (EDS), Gepäckscanner auf Basis von Röntgentechnologie und Computertomographie (CT), Personenscanner auf Basis von Röntgentechnologie und Computertomographie (CT)
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