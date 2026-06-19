Die Gold- und Silberpreise konnte zuletzt wieder zulegen. Denn durch das Ende der Blockade der Straße von Hormus sinkt das Risiko, dass die weltweit wichtigsten Notenbanken wegen der hohen Inflation die Zinsen anheben müssten, was immer negativ für Edelmetalle ist. Auch mit dem Precious Metals Index, in dem Gold- und Silberproduzenten vertreten sind, ging es daher bergauf. Kurzzusammenfassung:• Die Entspannung rund um die Straße von Hormus hat Gold und Silber sowie den Precious Metals Index gestützt; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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