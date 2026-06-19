MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 hinter sich, schrieb Volker Bosse am Freitag. Das Umsatzwachstum sei dank des im Vergleich zu Deutschland besseren Auslandsgeschäfts solide und liege über seiner Erwartung. Auch das Bruttoergebnis habe zugelegt. Derweil habe das gesunkene bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung verfehlt./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006083405