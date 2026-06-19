Die Frankfurte Revolta AG stellt auf der Intersolar Europe 2026 erstmals einen natriumbasierten Hochvolt-Heimspeicher für Photovoltaikanlagen vor. Das modulare System mit 450 Volt Nennspannung soll Speicherkapazitäten von 2,2 bis 22 kWh abdecken und setzt auf Natrium-Ionen-Zellen statt Lithium. Mit dem natriumbasierten Hochvolt-Heimspeicher adressiert Revolta einen Markt, der bislang nahezu vollständig von Lithium-Ionen-Technologien geprägt ist. Kern der neuen Speicherlösung ist laut Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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