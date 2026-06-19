Private-Credit-Fonds haben in der Vergangenheit gerne Kredite an Softwareunternehmen vergeben Deren Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Gebühren führte züstetigen und vorhersehbaren Cashflows, was sie züpassenden Kreditnehmern machte. Historisch betrachtet waren auch die sektoralen Ausfallraten niedrig. Viele Fonds sammelten zudem erhebliche Geldmittel von institutionellen Anlegern wie Versicherungsgesellschaften und, in manchen Strukturen, von Privatanlegern ein. Diesen stetig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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