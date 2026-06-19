Zürich - Zuversicht sieht anders aus: Am Schweizer Aktienmarkt mag zum Wochenschluss keine rechte Friedens-Euphorie aufkommen. Dabei haben sowohl der Iran als auch die USA das gemeinsame Abkommen zur Beendigung des Krieges unterschrieben. Es trat nach pakistanischen Angaben mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Strasse von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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