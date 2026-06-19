Was ist der Stand bei der EEG-Novelle 2027?Das Kabinett hat bis zum Redaktionsschluss (3. Juni) keinen Referentenentwurf für die EEG-Novelle 2027 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war auch noch keine Anhörung mit Verbänden und Ländern erfolgt, die normalerweise einem Kabinettsbeschluss vorausgeht. Eine Reform des EEG ist jedoch dringend geboten, denn die beihilferechtliche Genehmigung für das bisherige Fördersystem über Einspeisetarife und Marktprämien läuft zum Jahresende aus. Die EU verlangt, Optionen bei der Förderung einzuführen, die eine Abschöpfung von Gewinnen in Hochpreisphasen ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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