Vor wenigen Wochen habe ich an dieser Stelle argumentiert, dass die günstigste Ladesäule Deutschlands vermutlich bereits existiert: in privaten Garagen, Einfahrten und Carports. Mehr als eine Million private Wallboxen sind in Deutschland installiert, während es rund 200. 000 öffentliche Ladepunkte gibt. Der Großteil dieser privaten Ladepunkte bleibt jedoch mehr als 90 Prozent der Zeit ungenutzt. Die Idee des Wallbox-Sharings erscheint deshalb naheliegend: Warum sollten Elektroautofahrer nicht zeitweise ihre private Ladeinfrastruktur mit anderen teilen, ähnlich wie freie Zimmer über Airbnb oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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