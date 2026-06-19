Wallisellen - Cisco zeigte auf der Hausmesse Cisco Connect im Circle Convention Center in Zürich wie Unternehmen KI sicher, skalierbar und produktiv einsetzen können. Im Mittelpunkt standen neue Cisco-Innovationen für KI-fähige Infrastrukturen. «Die Schweiz steht an der Schwelle zur nächsten Technologiewelle: KI ist Realität, Quantum kommt. Jetzt entscheidet sich, wer durch Automatisierung, Vernetzung und Sicherheit die Führung übernimmt», eröffnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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