Die Vermarktung von Batteriespeichern über verschiedene Kurzfristmärkte gilt als wichtiger Hebel für deren Wirtschaftlichkeit. Münch Energie setzt dabei bei zwei neuen Projekten auf die Zusammenarbeit mit enspired und Entelios. Münch Energie entwickelt in Sachsen-Anhalt zwei weitere Großbatteriespeicher mit jeweils 50 MW Leistung und 100 MWh Speicherkapazität. Die Anlagen erreichen zusammen eine Leistung von 100 MW und eine Kapazität von 200 MWh. Nach Angaben des Unternehmens soll die Vermarktung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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