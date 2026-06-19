Für Unternehmen, die als KI-Verlierer abgestempelt wurden, gibt es derzeit keine Gnade. Der Abverkaufe von Accenture ist brachial.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|113,95
|114,25
|12:39
|114,05
|114,15
|12:39
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:50
|Unternehmensberatung: Berater von Accenture werden zu KI-Verlierern
|11:06
|Erbarmungsloser Abverkauf: Bewertung von Accenture historisch niedrig
|Für Unternehmen, die als KI-Verlierer abgestempelt wurden, gibt es derzeit keine Gnade. Der Abverkaufe von Accenture ist brachial Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|10:28
|Accenture Just Had Its Worst Day in Years. Is AI Coming for the Consulting Business?
|09:14
|ACCENTURE PLC - Stabilität als strategisches Signal
|08:43
|Accenture Warning Triggers Rs 2 Lakh Crore Selloff In Indian IT Stocks
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ACCENTURE PLC
|114,05
|+1,20 %