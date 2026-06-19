Die Volkswagen-Aktie rutscht am Freitagmorgen kurzzeitig unter 80 € und notiert damit auf einem neuen 15-Jahrestief. Was zieht den Kurs der Wolfsburger immer weiter in die Tiefe und gibt es überhaupt noch Hoffnung auf einen Turnaround? Der Ex-Dividendentag Zuallererst gibt es einen technischen Grund, weshalb die Volkswagen-Aktie zum Wochenschluss auf ein Kursniveau von 80 € abgerutscht ist, und zwar die Dividende. Auf der gestrigen Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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