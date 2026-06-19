Mit einem Kursgewinn von +6% ist die Vestas-Aktie am Freitagmorgen die klare Nummer 1 im breiten europäischen Index Stoxx Europe 600. Was gibt dem dänischen Windkraftanlagenhersteller neuen Rückenwind und ist die Aktie einen Kauf wert? Eine Bank hebt den Daumen Kurskatalysator der Vestas-Aktie zum Wochenschluss ist eine neue Studie der US-Großbank JPMorgan. Sie beließ ihr Rating für die Vestas-Aktie auf "Übergewichten" und sieht das Kursziel bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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