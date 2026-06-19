Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner (DJE): Dividende. Substanz. Mehrwert.

15.06.2026 -

Was zählt, wenn Märkte schwanken? Qualität, die sich auszahlt. Der DJE - Dividende & Substanz steht für einen klaren und unaufgeregten, vor allem aber konsequent umgesetzten Investmentansatz: weltweit in Unternehmen zu investieren, die durch verlässliche Dividenden und solide Fundamentaldaten überzeugen. Nicht kurzfristige Gelegenheit zählt, sondern aktives, langfristig ausgerichtetes Management, das Stabilität, Ertragskraft und Wachstum verbindet. So entsteht ein Portfolio, das bewusst auf Qualität setzt - und daraus anhaltenden Mehrwert generieren will.

Dividende und Substanz als Doppelmotor

Der Name des Fonds ist zugleich Strategie und Leitlinie. "Dividende" bedeutet im Verständnis des Fondsmanagements weit mehr als eine hohe Ausschüttung. Entscheidend ist ihre Qualität: Unternehmen müssen ihre Dividenden aus dem freien Cashflow erwirtschaften können und idealerweise über Jahre hinweg steigern. Diese Kontinuität gilt als Ausdruck eines robusten Geschäftsmodells und einer disziplinierten Unternehmensführung.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 3,0 % und einer Rendite aus freiem Cashflow von 5,2 % positioniert sich der Fonds bewusst über dem weltweiten Aktienmarkt, dessen Vergleichswerte bei ca. 2,0 % bzw. 4,5 % liegen. Die Dividende wird dabei nicht nur als laufender Ertrag gesehen, sondern als Signal finanzieller Stärke - ein Faktor, der gerade in volatileren Marktphasen Schwankungen im Portfolio abmildern kann.

Dividendenrendite (in %): Sie zeigt das Verhältnis der jährlichen Bardividende zum aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens. Die Dividendenrendite sollte niedriger sein als die Rendite aus freiem Cashflow, denn dann kann sich das Unternehmen die Dividendenausschüttung leisten, ohne an seine Substanz zu gehen.

Rendite aus freiem Cashflow (in %): Die Kennzahl misst das Verhältnis zwischen dem freien Cashflow eines Unternehmens und seinem Unternehmenswert. Sie ist ein Indikator für finanzielle Stärke und Krisenfestigkeit, der zeigt, wie viel echte Liquidität ein Unternehmen im Vergleich zu seinem Börsenwert generieren kann.

Kurs-Buchwert-Verhältnis: Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Marktwert eines Unternehmens am Aktienmarkt genau seinem Buchwert entspricht. Bei Werten über 1 ist das Unternehmen überbewertet. Investoren zahlen für die Aktie mehr als den Buchwert, z.B. aufgrund von Wachstumserwartungen oder einer starken Marktposition des Unternehmens.

Ergänzt wird dieser Fokus durch den Aspekt der "Substanz". Gemeint ist die fundamentale Qualität der Unternehmen: starke Marktpositionen, solide Bilanzen und attraktive Bewertungen. Das Fondsmanagement achtet darauf, dass Wachstum und Bewertung in einem gesunden Verhältnis stehen. Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen und geringer Verschuldung bieten aus dieser Perspektive einen wichtigen Sicherheitspuffer - vor allem in anspruchsvolleren Marktphasen. Die Substanz findet Ausdruck in einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,3 gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt, dessen KBV bei etwa 3,8 bis 4 liegt.

Aktiver Ansatz mit klarem Qualitätsfokus

Seit Auflegung im Januar 2003 verantwortet Dr. Jan Ehrhardt den Fonds - über zwei Jahrzehnte Kontinuität. Gemeinsam mit Stefan Breintner steuert er den Fonds über den bewährten DJE-Investmentprozess, der die Top-down-Analyse nach fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren mit der Bottom-up-Einzeltitelauswahl kombiniert. Dieses integrierte Vorgehen ermöglicht es, Chancen frühzeitig zu erkennen und Risiken aktiv zu steuern. Ein wesentliches Merkmal ist die hohe Flexibilität: Allokationsentscheidungen können dynamisch angepasst werden, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Der Anlageerfolg speist sich dabei zu einem großen Teil aus der gezielten Einzeltitelauswahl. Gerade in einem zunehmend differenzierten Marktumfeld zeigt sich, wie entscheidend die Qualität der Unternehmen im Portfolio ist. So setzt das Fondsmanagement im laufenden Jahr unter anderem auf unterschiedliche Entwicklungen in Sektoren wie Technologie - hier vor allem KI-Infrastruktur und Halbleiter -, Energie oder Rohstoffe, während es im Gegenzug bewusst Untergewichtungen in zurzeit weniger attraktiven Bereichen, darunter Software und nichtzyklische Konsumgüter, eingegangen ist.

Ein zusätzlicher Renditebaustein bleibt die laufende Dividende. Sie sorgt für kontinuierliche Erträge, wirkt als stabilisierender Faktor in schwankungsreichen Marktphasen und entfaltet bei Wiederanlage ihren Zinseszinseffekt. Gerade in Seitwärtsmärkten zeigt sich die Stärke dieses Ansatzes.

Attraktive Perspektiven in einem anspruchsvollen Umfeld

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist von geopolitischen Spannungen, strukturellen Veränderungen und einem sich ändernden Zinsumfeld geprägt. In dieser Konstellation gewinnen Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und verlässlichen Cashflows an Bedeutung. Dividendenwerte bieten hier eine interessante Kombination: Sie stehen im Wettbewerb zu festverzinslichen Anlagen, eröffnen aber zugleich zusätzliche Wachstumschancen an den Aktienmärkten.

Der Fokus auf Qualität kann sich besonders in Zeiten erhöhter Unsicherheit als vorteilhaft erweisen. Unternehmen mit Preissetzungsmacht können Inflation besser weitergeben, während stabile Ausschüttungen zur Planbarkeit beitragen. Gleichzeitig eröffnet der strukturelle Wandel - etwa durch massive Investitionen in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz - neue Chancen, die aktiv selektiert werden können.

Natürlich bleiben Risiken Teil des Marktgeschehens: einerseits die allgemeinen Schwankungen am Aktienmarkt, anderseits mögliche Kapitalverschiebungen durch große Börsengänge, sektorale Rotationen oder differenzierte Bewertungen im Technologiebereich. Doch genau hier setzt der aktive Ansatz des Fondsmanagements an, das diese Entwicklungen kontinuierlich beobachtet und entsprechend reagieren kann.

Fazit

Der DJE - Dividende & Substanz verbindet laufende Erträge mit fundamentaler Qualität in einem global ausgerichteten Aktienportfolio. Unternehmen mit stabilen Cashflows, klaren Wettbewerbsvorteilen und verlässlichen Ausschüttungen bilden das Fundament - und damit einen robusten Anker im Portfolio für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, der nicht zuletzt in unsicheren Zeiten überzeugt.

Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.