Crissier - Die Helvo AG, ein Schweizer Fintech-Startup mit Sitz in Crissier, lanciert heute die Betaversion ihrer neuen Finanzplattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Schweiz. In der Alphaphase wurde die Plattform in den letzten Monaten von in der Schweiz tätigen Unternehmen getestet und entsprechend angepasst. In Zusammenarbeit mit der schweizerischen Hypothekarbank Lenzburg AG kombiniert Helvo moderne Finanzsoftware mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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