Paris/London/Zürich - An den europäischen Börsen haben die Indizes vor dem grossen Verfall an diesem Freitag keine grossen Sprünge gemacht. Am grossen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom «grossen Verfall» sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. In den USA wird am Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt, Impulse von dort bleiben aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab