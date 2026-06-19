© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkRheinmetall drängt nach Japan: Mit eigener Waffenproduktion will der Konzern vom Aufrüstungsboom profitieren - doch Partner und Pläne sind noch offen.Der Rüstungskonzern Rheinmetall plant, wie Reuters berichtet, den Aufbau einer eigenen Waffenproduktion in Japan. Ziel ist ein Joint Venture mit einem japanischen Partner, um sowohl den japanischen Markt als auch den Export zu bedienen, berichtete die Nikkei am Freitag unter Berufung auf ein Interview mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Papperger sagte gegenüber der japanischen Zeitung: "Ich möchte in Japan deutlich mehr erreichen." Er wird voraussichtlich in Kürze nach Japan reisen, um Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu …
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