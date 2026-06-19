Zürich - Infront, ein Anbieter von Daten- und Investmentlösungen für den europäischen Finanzdienstleistungssektor, verbindet seine Assetmax Portfoliomanagement-Lösung ab sofort mit intelligenten KI-Assistenten. Die neuen Funktionen erfüllen höchste Standards in Bezug auf Datensicherheit und regulatorische Compliance und stellen sicher, dass sensible Kundendaten jederzeit geschützt bleiben. Für Wealth Manager und unabhängige Vermögensverwalter bedeutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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