Zürich - Der US-Dollar hat zum Wochenschluss einen Teil der Gewinne wieder abgegeben, die er über Nacht verzeichnet hatte. So notiert das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8059, nachdem es am Morgen noch bei 0,8093 ein Jahreshoch markiert hatte. Auch zum Euro hat der Greenback nachgegeben. Das Euro/Dollar-Paar steht aktuell bei 1,1462, nachdem es am frühen Morgen noch zu 1,1424 gehandelt wurde. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9236 mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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