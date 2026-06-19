Zürich - Von Friedens-Euphorie ist an den Aktienmärkten zum Wochenschluss nichts zu spüren. Nach einem eher zurückhaltenden Start notiert der SMI noch knapp im Plus. An den europäischen Börsen sieht es ähnlich aus. Zwar haben sowohl der Iran als auch die USA das gemeinsame Abkommen zur Beendigung des Krieges unterschrieben und es trat nach pakistanischen Angaben mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Allerdings ist die Lage nach wie vor nicht klar. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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