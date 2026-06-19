Zürich - Laut dem Swiss Deep Tech Report 2026 fliesst mehr als die Hälfte der Schweizer Risikokapital-Investitionen in Zukunftstechnologien - kein anderes Land weltweit erreicht diesen Wert. Auch bei den Pro-Kopf-Investitionen belegt das Land die europäische Spitzenposition, während die ETH Zürich und die EPFL ihre Vormachtstellung bei den universitären Ausgründungen behaupten. Kein Land der Welt investiert anteilsmässig mehr Risikokapital in wirtschaftlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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