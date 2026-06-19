Die Tesla-Aktie hat die wichtige Unterstützungszone um 380 bis 385 US$ erfolgreich verteidigt. Damit bleibt das in der letzten Analyse skizzierte Jahreshoch-Szenario intakt. Jetzt wird es allerdings Zeit für den nächsten Ausbruch, denn oberhalb von rund 407 US$ würde sich das Chartbild spürbar verbessern. Dieser Ausbruch könnte kurzfristig betrachtet schnell zu einer zweistelligen Rendite führen, bevor der Rekordstand ins Visier rücken dürfte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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