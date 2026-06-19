Die Kombination von PVT, Geothermie und bestehender Heiztechnik gilt als möglicher Weg zur schrittweisen Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Ein Wohnquartier im Berliner Umland setzt dieses Konzept nun in der Praxis um. Ein Wohnquartier im Berliner Umland nutzt ein hybrides Energiekonzept aus photovoltaisch-thermischen Hybridmodulen (PVT), oberflächennaher Geothermie und einer bestehenden Gasheizung. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen Sunmaxx PVT GmbH und GeoCollect GmbH soll das System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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