Die Deutsche Telekom profitiert politisch von der geplanten Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die Netzbetreibern mehr Spielraum beim Glasfaserausbau geben soll. Trotz Aktienrückkäufen im Milliardenvolumen bleibt der Kurs unter Druck, weil Anleger hohe Investitionskosten, Wettbewerb und unsichere Erträge kritisch sehen. Entscheidend werden die Quartalszahlen am 6. August, bei denen Cashflow, Ausbaukosten und die Wirkung der neuen Regeln im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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