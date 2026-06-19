Das Elektronik-Startup Minysa hat von Venture Kick 150.000 CHF erhalten, um Steuerchips der nächsten Generation für kompaktere, energieeffizientere und zuverlässigere leistungselektronische Systeme zu entwickeln. Die Chips basieren auf Galliumnitrid (GaN) und ermöglichen im Vergleich zu Silizium eine höhere Leistung bei geringerer Wärmeentwicklung. Zu den ersten Anwendungsbereichen zählen die Raumfahrt und andere Branchen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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