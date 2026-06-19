SmartHelio gab eine strategische Investition von quantumEDGE Ventures bekannt, einer Deep-Tech-Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Innovationen in den Bereichen Klima und Infrastruktur konzentriert. Die Partnerschaft unterstützt die Mission von SmartHelio, die KI-Infrastruktur für die nächste Generation von Energiesystemen aufzubauen, und wird die Expansion des Unternehmens auf den globalen Energiemärkten beschleunigen, wobei ein besonderer Schwerpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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