Der Energiegenossenschaftsverbund Bürgerwerke und der Spezialist für Energiemarktsoftware Exnaton kündigen eine Lösung für Energy Sharing an, die über die in Paragraf 42a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) definierten Anforderungen hinausgeht. Sie soll unabhängig vom Smart-Meter-Rollout und der Umsetzung durch die Verteilnetzbetreiber funktionieren, indem Standardlastprofile als Basis genutzt werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Zwar bleibe Energy Sharing auf Basis intelligenter Messsysteme (iMSys) "ein zentraler Bestandteil des zukünftigen Marktdesigns", doch die Erweiterung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland