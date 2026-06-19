Schottlands Fussballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM - und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut. Kylian Mbappé ist in Boston, Ousmane Dembélé ebenso. Und natürlich auch Michael Olise. Frankreichs Fussball-Nationalmannschaft hat mitten in der Stadt ihr WM-Quartier. Doch die L'Equipe Tricolore ist trotzdem nicht das große Thema dieser ersten WM-Tage in der Hauptstadt von Massachusetts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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