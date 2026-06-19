Los Angeles - Schauspielerin Anne Hathaway warnt vor Massenbewerbungen mit KI-Tools wie ChatGPT. Wer nach einem Vorstellungsgespräch auf KI-generierte Dankesschreiben setze, verrate damit mehr, als einem lieb sei.



Bei "Hits Radio" erzählte die Oscar-Preisträgerin, dass sie kürzlich mehrere identische Dankesnachrichten von Bewerbern erhalten habe, die offensichtlich von KI stammten. Hathaway war an einem Einstellungsprozess beteiligt. Die erste Nachricht wirkte noch durchdacht, doch dann stellte sie fest, dass alle Kandidaten das exakt gleiche Schreiben verschickt hatten.



"Ich war dabei, jemanden einzustellen. Es waren alles nette Kandidaten, und sie schickten mir alle Dankesschreiben", so Hathaway. Jedes einzelne sei von KI verfasst worden.



Zunächst habe sie die erste Nachricht für nett und professionell gehalten. Als dann aber identische Versionen der anderen Bewerber eintrafen, sei ihr die Sache aufgefallen.



"Ich dachte: 'Oh nein, ich sehe etwas, das ich nicht sehen sollte.' Ich möchte nur warnen: Wer glaubt, damit durchzukommen, läuft Gefahr, sich selbst zu verraten", so Hathaway.





© 2026 dts Nachrichtenagentur