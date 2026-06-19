© Foto: OpenAIAb 2027 kappt Brüssel russisches LNG radikal: Auch Weiterverkäufe ins Ausland werden tabu - Total, Naturgy und SEFE droht die Vertragsfalle.Die Europäische Kommission hat den Handel und die Vermarktung von russischem Flüssigerdgas ab 2027 verboten, einschließlich Verkäufen an Käufer außerhalb des Blocks, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben vom 1. Juni aus dem Büro von Energiekommissar Dan Jorgensen. Die Leitlinien verdeutlichen den geplanten Ausstieg der EU aus den russischen Gasimporten und legen fest, dass Transfers von russischem LNG durch EU-Betreiber unabhängig vom Bestimmungsort verboten sein werden, heißt es in dem Bericht. Das Verbot könnte …
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