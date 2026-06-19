Ein Impfstoff gegen COVID-19 machte die Wissenschaftler Özlem Türeci und Ugur Sahin zu Helden und BioNTech zur ersten Adresse unter Europas Biotech-Firmen. Doch der Frust unter den Anlegern wird immer größer - auch bei AKTIONÄR-Herausgeber und BioNTech-Aktionär Bernd Förtsch. Es ist der 9. November 2020, die Pandemie dauert bereits über ein halbes Jahr. Von der kämpferischen Stimmung in den ersten Wochen ist nichts mehr übriggeblieben - die Menschen warten sehnsüchtig auf einen Ausweg. Da kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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