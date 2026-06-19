Der US-Aktienmarkt blieb am Freitag wegen Juneteenth geschlossen. Die wichtigsten Impulse für Nvidia, Apple und Intel stammen daher aus dem Handel vom Donnerstag. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Chipkooperation zwischen Apple und Intel, die den Halbleitersektor deutlich bewegte.Intel rückt plötzlich ins Zentrum Intel wurde zum auffälligsten Gewinner unter den großen Chipwerten. Die Aktie sprang nach Angaben mehrerer Marktberichte um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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