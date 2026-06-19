Paukenschlag in der europäischen Rüstungsindustrie! Der deutsche Industrie- und Automobilzulieferer Schaeffler bricht in völlig neue Dimensionen auf und sichert sich ein dickes Stück vom boomenden Verteidigungsmarkt. Durch eine frisch besiegelte strategische Partnerschaft mit dem französischen Drohnen-Pionier Delair steigt Schaeffler im großen Stil in die Massenproduktion von militärischen unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) ein. Das ambitionierte Ziel: Bereits ab November dieses Jahres sollen täglich (!) 100 Kampf- und Abfangdrohnen vom Band laufen. Für Anleger könnte dieser radikale Kurswechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin