Bern - Mieterinnen und Mieter sowie Stockwerkeigentümer sollen den Einbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos in ihren Häusern durchsetzen können. Der Bundesrat plant, das Energiegesetz entsprechend anzupassen. Verlangt hat dies das Parlament. Ziel der am Freitag in eine Vernehmlassung gegebenen Änderung ist es, dass das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause einfacher wird. Konkret sollen Eigentümer von Mehrfamilienhäusern die Grundinstallation für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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