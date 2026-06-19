Genf - Seit der Ankündigung eines Waffenstillstands im Oktober 2025 sind nach UN-Angaben in Gaza 265 palästinensische Kinder getötet worden.
Das teilte ein Unicef-Sprecher am Freitag in Genf mit. Trotz der ausgerufenen Waffenruhe starb damit im Durchschnitt jeden Tag ein Kind.
Die Kinder wurden laut Unicef nicht in Kampfgebieten getötet, sondern "in ihren Häusern, Schulen und beim Spielen. Sie wurden erschossen, bombardiert oder von Drohnen getroffen." Zudem seien auch über 400 Kinder verletzt worden, viele davon schwer. Die medizinische Versorgung sei aufgrund von Einschränkungen bei Medikamenten unzureichend, was das Leid der verletzten Kinder weiter verschärfe.
Unicef betonte, dass die anhaltende Gewalt gegen Kinder in Gaza nicht auf fehlende Optionen zurückzuführen sei, sondern auf mangelnden politischen Willen. Die Organisation forderte ein Ende der Normalisierung dieser Gewalt und rief Regierungen und Institutionen dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das Leben palästinensischer Kinder zu schützen.
Das teilte ein Unicef-Sprecher am Freitag in Genf mit. Trotz der ausgerufenen Waffenruhe starb damit im Durchschnitt jeden Tag ein Kind.
Die Kinder wurden laut Unicef nicht in Kampfgebieten getötet, sondern "in ihren Häusern, Schulen und beim Spielen. Sie wurden erschossen, bombardiert oder von Drohnen getroffen." Zudem seien auch über 400 Kinder verletzt worden, viele davon schwer. Die medizinische Versorgung sei aufgrund von Einschränkungen bei Medikamenten unzureichend, was das Leid der verletzten Kinder weiter verschärfe.
Unicef betonte, dass die anhaltende Gewalt gegen Kinder in Gaza nicht auf fehlende Optionen zurückzuführen sei, sondern auf mangelnden politischen Willen. Die Organisation forderte ein Ende der Normalisierung dieser Gewalt und rief Regierungen und Institutionen dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das Leben palästinensischer Kinder zu schützen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur