Nur wenige Tage vor dem Start der The smarter E Europe in München hat Maxsolar noch zwei Meilensteine veröffentlicht. Zum einen ging in dieser Woche sein Photovoltaik-Kraftwerk mit 76 Megawatt Leistung im Landkreis Donau-Ries in Betrieb, das ohne EEG-Förderung auskommt. Zum anderen hat Maxsolar mit Entrix eine Vereinbarung nur Vermarktung seines netzdienlichen Speichers mit 20 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität im Raum Ansbach geschlossen. Die Entwicklung des Solarparks begann bereits im Jahr 2022. Initiiert und entwickelt hat ihn Camilla Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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