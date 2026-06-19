Aufgrund des heutigen Börsenfeiertags in den USA endete die Handelswoche der SpaceX-Aktie praktisch betrachtet gestern und schließt doch, mit dem Start am vorangegangenen Freitag, die ersten 5 Handelstage ab. Dabei bleibt der noch junge Chart des wertvollsten Börsendebütanten der Geschichte unverändert interessant. Die hierbei in der letzten Analyse bereits definierte Flagge fand zudem ihre Fortsetzung. Worauf es am Montag ankommt Nach dem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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