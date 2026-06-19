Der Dax dürfte vor einem turbulenten Wochenausklang stehen, ist doch heute großer Verfallstag. Dennoch könnte die Handelswoche ein positives Ende nehmen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre im Hinblick auf die kommende Handelswoche eminent wichtig.Rückblickend lässt sich konstatieren, dass es die zu Ende gehende Handelswoche in sich hatte. Vor allem der Fed-Termin vom Mittwoch dürfte noch lange nachwirken. Die US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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