Die Aktie des Chipausrüsters SUSS MicroTec ist weiterhin nicht aufzuhalten. Am Freitag schießt der Kurs um bis zu +11% nach oben und markiert beim Stand von 113,90 € ein neues Allzeithoch. Damit belaufen sich die Kursgewinne in diesem Jahr inzwischen auf fast +200%. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und sollten Anleger dem Trend weiter hinterherjagen? Berenberg sieht noch Luft nach oben Am Freitag sorgt die Privatbank Berenberg für einen weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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