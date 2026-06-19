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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
19.06.26 | 15:35
80,40 Euro
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VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE59,82-0,47 %
ASML HOLDING NV1.668,20-1,06 %
BASF SE48,795+0,54 %
BMW AG60,72+1,64 %
EVONIK INDUSTRIES AG16,060+5,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG82,81+0,98 %
LANXESS AG17,025+7,14 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG45,240+1,44 %
SUSS MICROTEC SE110,00+7,11 %
VOLKSWAGEN AG VZ80,40-4,40 %
WACKER CHEMIE AG97,35+1,78 %
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