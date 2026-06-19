Baden-Baden - Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David stehen mit ihrem viralen Song "Gut genug" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Dabei stellt "Gut genug" einen neuen Jahresbestwert auf, denn es ist das in 2026 meistgestreamte Lied binnen einer Woche. Außerdem erzielt Shirin David bereits ihren achten Nummer-1-Hit, wodurch sie ihren Rekord als weiblicher Artist mit den meisten Nummer-1-Hits weiter ausbaut.



Der offizielle WM-Song "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy verbessert sich von Platz elf auf Platz zwei. Olivia Rodrigo ist mit "Stupid Song" (sechs) und "Drop Dead" (zehn) zwei Mal in den Top 10 vertreten.



Parallel landet die Sängerin mit "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love" ihre zweite Nummer-1-Platte nach dem 2023er-Werk "Guts". Die restlichen Top-Positionen der Album-Charts besetzen die Toten Hosen ("Trink aus, wir müssen gehen", zwei) und das kanadische Duo Angine de Poitrine mit "Vol. II" (drei) und dem Vorgänger "Vol. 1" (vier). Hinter Helene Fischer ("Best Of Helene Fischer", fünf) landen die Sportfreunde Stiller an sechster Stelle mit "Happy Birthday".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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