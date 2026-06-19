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WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
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19.06.26 | 15:30
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IT-Dienstleistungen
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Dow Jones News
19.06.2026 15:33 Uhr
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PTA-News: Frequentis AG: Beschlüsse der FREQUENTIS Hauptversammlung 2026

DJ PTA-News: Frequentis AG: Beschlüsse der FREQUENTIS Hauptversammlung 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: Beschlüsse der FREQUENTIS Hauptversammlung 2026

Wien (pta000/19.06.2026/15:00 UTC+2)

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Hauptversammlung mit EUR 0,30 (30 Cent) je gewinnberechtigter Stückaktie beschlossen, die Auszahlung erfolgt ab dem 29. Juni 2026.

Frau Sylvia Bardach wurde unter Punkt 8 der Tagesordnung als Aufsichtsrätin bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2030 beschließt, wiedergewählt.

Unter Punkt 9 der Tagesordnung wurde die Vergütungspolitik des Vorstands beschlossen.

Außerdem wurde unter Punkt 11 der Tagesordnung die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien beschlossen (siehe dazu auch die separaten Veröffentlichungen unter www.frequentis.com > Investor Relations > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2026).

Die übrigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mehrheitlich von der Hauptversammlung angenommen.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

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Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781874000128 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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