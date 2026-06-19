St.Gallen - Im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) sind einige Rotationen vorgenommen worden. An der 96. Generalversammlung des SVV vom Freitag in St.Gallen wählten die Verbandsmitglieder Mirjam Bamberger, Patric Deflorin und Peter Giger neu in den Vorstand, wie es in einer Mitteilung hiess. Der SVV-Vorstand setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Privatversicherer zusammen. Dabei nimmt Bamberger als neue Chefin des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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