Es steht eine weitere Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes an, und auch das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz nähert sich der Zielgeraden. Deshalb hat der Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft (BDEW) nun Vorschläge für einen beschleunigten Ausbau der Stromnetze vorgelegt, die er für geeignet zur kurzfristigen Umsetzung in den beiden Gesetzesvorhaben hält. "Angesichts des weiter anhaltenden Zubaus an dezentraler Einspeisung und Last ist weiterer Ausbau zentral für den Standort Deutschland", erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Deshalb sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland