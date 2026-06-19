Jerusalem - Im Libanon ist ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plane derzeit keine weiteren Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hisbollah, schreibt der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf eine israelische Quelle. Das libanesische Onlinemedium Naharnet berichtet, Israel werde laut einem Vertreter in der Sicherheitszone bleiben und im Falle eines Angriffs zurückschlagen.
Israel hatte am Freitag trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf den Libanon fortgesetzt, woraufhin der Iran die Straße von Hormus wieder geschlossen hat. Israel begründete die Attacken mit einem Angriff der Hisbollah in der Nacht, durch den laut Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) vier israelische Soldaten getötet worden waren. Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit hatte auf der Plattform X dazu geschrieben, der gesamte Libanon müsse in Flammen aufgehen.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plane derzeit keine weiteren Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hisbollah, schreibt der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf eine israelische Quelle. Das libanesische Onlinemedium Naharnet berichtet, Israel werde laut einem Vertreter in der Sicherheitszone bleiben und im Falle eines Angriffs zurückschlagen.
Israel hatte am Freitag trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf den Libanon fortgesetzt, woraufhin der Iran die Straße von Hormus wieder geschlossen hat. Israel begründete die Attacken mit einem Angriff der Hisbollah in der Nacht, durch den laut Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) vier israelische Soldaten getötet worden waren. Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit hatte auf der Plattform X dazu geschrieben, der gesamte Libanon müsse in Flammen aufgehen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur