Bern - Der Bundesrat will die Schweizer Armee gezielt auf den Einsatz gegen hybride Bedrohungen und Angriffe aus der Distanz ausrichten. Dazu sollen unter anderem die Führungsstruktur angepasst und die Rüstungsplanung aktualisiert werden. Die Finanzierung dieser «Transformation» von der Ausbildungs- zur Einsatzarmee bleibt allerdings offen. Der Bundesrat stosse heute eine «Transformation» der Armee an, gab Verteidigungsminister Martin Pfister am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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