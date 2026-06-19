Lausanne - Kaum eine Volkswirtschaft ist so international verflochten wie die schweizerische. Selbst kleinere Unternehmen kaufen Material in Euro ein, bezahlen Dienstleister in US-Dollar und fakturieren ihre Kunden in einem halben Dutzend Währungen. Über den starken Franken wird dabei viel geschrieben - über die Kosten des reinen Geldtransfers über die Grenze hingegen kaum. Genau dort verschwindet Jahr für Jahr ein erstaunlich grosser Betrag, meist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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