Stans/Washington/Teheran - Auch nach der Absage der Gespräche zwischen den USA und dem Iran für Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalden hält sich die Schweiz für Verhandlungen weiterhin zur Verfügung. US-Vizepräsident Vance und der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf hatten ihre Teilnahme im letzten Moment verschoben. Die Schweiz bleibe «in ihren Bemühungen zur Förderung des Dialogs voll engagiert», sagte der Sprecher des Eidgenössischen Departements ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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