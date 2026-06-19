Die IBM-Aktie gehörte zuletzt zu den großen Gewinnern im Technologiesektor. Auslöser war vor allem die milliardenschwere Quantum-Offensive des Konzerns. Doch nach dem starken Kursanstieg kam es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Rücksetzer. Viele Anleger fragen sich nun, weshalb die Aktie trotz positiver Zukunftsaussichten plötzlich unter Druck geraten ist. Milliarden für Quantum Computing sorgen zunächst für Euphorie Für Aufmerksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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